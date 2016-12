Verkehrschaos nach Unfall auf der S1

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der S1 hat am Donnerstag für Verkehrschaos gesorgt. Der Tunnel Vösendorf war zwei Stunden gesperrt. Nur wenige Stunden zuvor war die A21 nach einer Verfolgungsjagd gesperrt.

Gegen 14.00 Uhr kollidierten im Tunnel Vösendorf auf der Wiener Außenringschnellstraße (S1) vier Pkw und drei Lkw, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Darunter war ein Autotransporter, der zwei Kleinlastwagen geladen hatte.

Der Unfall legte am Donnerstagnachmittag den Verkehr auf der S1 lahm. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Allerdings waren umfangreiche Bergungsarbeiten notwendig, bei denen Kranfahrzeuge von Feuerwehren aus Mödling und Wien eingesetzt wurden.

Außenringautobahn überlastet

Die Autos mussten ebenso entfernt werden wie zwei nicht mehr fahrbereite Schwerfahrzeuge. Die S1 war in Richtung Schwechat bis kurz nach 16.00 Uhr komplett gesperrt. In weiterer Folge war auch die Wiener Außenringautobahn (A21) bis in die Abendstunden überlastet.

Hier mussten die Autofahrer teilweise mehr als zwei Stunden im Stau ausharren. Auf der A21 herrschte nur wenige Stunden zuvor bereits Verkehrschaos. Nach einer wilden Verfolgungsjagd der Polizei mit einem flüchtligen Lenker wurde die Außenring-Autobahn am Vormittag gesperrt - mehr dazu in Schüsse bei Verfolgungsjagd auf der A21.