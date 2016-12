Raureif wird von Stromleitungen abgeschlagen

Raureif legt sich an den Bäumen, aber auch an den Freileitungen fest. Das kann zur Gefahr für die Stromversorgung werden, denn durch das Gewicht drohen Leitungsrisse. EVN-Techniker schlugen nun den Raureif von den Leitungen ab.

In den vergangenen Tagen waren daher Techniker der EVN-Tochter Netz NÖ GmbH in Niederösterreich unterwegs, um die Leitungen vor allem im Waldviertel vom Raureif zu befreien, hieß es am Freitag in einer Aussendung der EVN.

EVN

„Das geschieht mittels meterlanger Isolierstangen, mit denen der Raureif abgeschlagen wird. Das ist eine anstrengende, aber für unsere Kunden wichtige Arbeit“, sagte EVN-Sprecher Stefan Zach. Laut der Aussendung verfügt Netz NÖ für den Transport und die Verteilung von Strom an mehr als 800.000 Kundenanlagen im Bundesland über insgesamt 1.410 Kilometer Hochspannungs- und circa 51.452 Kilometer Mittel- und Niederspannungsleitungen.

