„Niederösterreich-Tag“ am Semmering

Drei Rennen am „Zauberberg“ – das soll auch für die Ski-Fans etwas Besonderes werden. Der zusätzliche Renntag am 27. Dezember wurde von den Veranstaltern zum „Niederösterreich-Tag“ ernannt. Der Eintritt zum Riesentorlauf ist frei.

Wie reist man mit dem Pkw an?

Aus Richtung Niederösterreich und Wien: Parken auf der Schnellstraße S6 ab Gloggnitz bis Maria Schutz. Gratis-Shuttlebusse zum Renngeschehen und nach der Veranstaltung bis spätestens 24.00 Uhr wieder zurück zum Pkw. Aus Richtung Steiermark: Parken auf der Schnellstraße S6 im Bereich zwischen Spital am Semmering und Semmering-Passhöhe. Gratis-Shuttlebusse zum Renngeschehen und nach der Veranstaltung bis spätestens 24.00 Uhr wieder zurück zum Pkw.

In den vergangenen Tagen wurde am Semmering fast rund um die Uhr gearbeitet, um neben dem ursprünglichen Programm mit Riesentorlauf am 28. Dezember (Startzeiten 10.30 Uhr und 13.30 Uhr) und Nachtslalom am 29. Dezember (15.00 Uhr und 18.00 Uhr) auch den in Courchevel abgesagten Riesentorlauf bereits am 27. Dezember (9.45 Uhr und 13.00 Uhr) zusätzlich ins Programm aufnehmen zu können.

Die Mühen lohnten sich, Organisator Franz Steiner freut sich auf ein dreitägiges Ski-Fest am Semmering: „Vor zwei Jahren hatten wir mit der witterungsbedingten Absage großes Pech, heuer passt dafür alles perfekt und wir können den Fans sogar ein zusätzliches Rennen bieten.“

Ski-Stars zum „Nulltarif“

Am ersten Renntag haben alle Fans die einmalige Chance, die Ski-Stars zum „Nulltarif“ zu sehen. Der Eintritt für den Riesentorlauf am 27. Dezember ist nämlich frei. Am 28. und 29. Dezember sind Tickets zum Preis von 17 Euro pro Person und pro Rennen erhältlich. Das beinhaltet den Zutritt zum gesamten Eventbereich mit allen Show- und Unterhaltungsprogrammen am jeweiligen Veranstaltungstag. Der Shuttledienst von und zu den Parkplätzen ist ebenfalls inkludiert. Tribünenkarten sind zum Preis von 25 Euro pro Person und Rennen erhältlich (Kinder bis 15 Jahre zahlen zehn Euro).

ORF

Shuttledienst direkt zur Rennstrecke

An den drei Renntagen werden mehr als 20.000 Fans erwartet. Damit alle Besucher eine reibungslose Anreise haben, gibt es seit Jahren ein bewährtes Verkehrssystem am Semmering. Mit dem Pkw ist der Weltcup-Ort zwar erreichbar, Parkmöglichkeiten sind aber nicht vorhanden. Deshalb steht die Semmering-Schnellstraße S6 im Bereich zwischen Gloggnitz und Maria Schutz als Parkplatz zur Verfügung. Mit Shuttlebussen werden die Fans direkt zur Rennstrecke und nach dem Rennen auch wieder retour gebracht. Die Österreichischen Bundesbahnen bieten für den Weltcup eigene ÖBB-Kombitickets an.

Klaus Fischer, noe.ORF.at

Links: