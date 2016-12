Mödling: Dachstuhl eines Wohnhauses brannte

In Mödling ist es am Samstagabend zu einem Dachstuhlbrand in der Guntramsdorferstraße gekommen. Die Feuerwehr musste mittels einer Kettensäge einen Zugang zum Brandherd öffnen.

Als die Feuerwehr gegen 20.00 Uhr bei dem Wohnhaus eintraf, stellte sie rasch fest, dass sich der Brandherd direkt unter dem Dach befindet. Um die Flammen löschen zu können, mussten sich die Einsatzkräfte erst mittels einer Kettensäge Zugang verschaffen.

Mit einer Wärmebildkamera konnten alle Glutnester lokalisiert und gelöscht werden. Damit das Haus weiter bewohnbar bleibt, wurde die Dachöffnung provisorisch mit Planen zugedeckt. Um 22.30 Uhr war laut Aussendung der Feuerwehr der Einsatz mit 40 Mann beendet.

Wohnhausbrand in Krems

In Krems musste am Sonntagvormittag die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus ausrücken. Die Evakuierung des Hauses gestaltete sich schwierig, weil es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war.

