Umdasch unterstützt weltweit Bildungsprojekte

Die in Amstetten ansässige Umdasch-Gruppe macht nicht nur mit spektakulären Großbauten von sich reden, sondern auch mit ihrem sozialen Engagement. Die „Umdasch-Foundation“ unterstützt seit einem Jahr weltweit Bildungsprojekte.

Die Umdasch Foundation ist eine Initiative von Hilde Umdasch und Alfred Umdasch. Die beiden Geschwister sind Eigentümer der Umdasch Group. Die Foundation setzte sich zum Ziel, die Themen Wissen, Wirtschaft und Werte miteinander zu verknüpfen. Sie unterstützt dazu Projekte in ihren Unternehmen Doka Group und Umdasch Shopfitting Group, aber auch Initiativen, die sich weltweit mit den Themen Bildung und Wissensvermittlung beschäftigen.

Hilde Umdasch: „Bildung ist das beste Investment“

Die Umdasch Foundation ist mit 30 Projekten weltweit tätig. In den meisten Fällen sind es Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildung ermöglichen. Diese Aktivitäten reichen vom Süd-Sudan über Indien bis Brasilien. Aber auch in Österreich ist die Foundation tätig. Hier ist es vor allem die Initiative „Teach for Austria“, in der junge, talentierte Führungskräfte speziell ausgebildet werden, um dann in Schulen vertiefenden Unterricht vor allem für benachteiligte Kinder zu ermöglichen. In Wien-Erdberg gibt es das Projekt „Social Furniture“, wo sich die Flüchtlinge in einer eigens eingerichteten Werkstatt ihre Möbel aus Doka-Platten selbst bauen.

Jedes Jahr wird auch der Josef-Umdasch-Preis vergeben, der Stipendien in der Höhe von 50.000 Euro für herausragende Master-Arbeiten vergibt. „Bildung ist das beste Investment in unsere Zukunft“, ist Hilde Umdasch überzeugt.

