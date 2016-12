Wohnhausbrände in Krems und Pöchlarn

Die Feuerwehr ist in der Nacht auf Montag in Pöchlarn (Bezirk Melk) und in Krems ausgerückt. In beiden Städten mussten jeweils Brände in Mehrparteienwohnhäusern gelöscht werden.

zurück von weiter

In Krems brach das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock eines Wohnhauses aus. Durch die starke Hitze waren die Fenster geborsten. Dadurch wurde ein Bewohner eines Nachbarhauses geweckt, der danach sofort begann, die Menschen in dem bereits verrauchten Haus zu wecken. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich das Feuer bereits bis in den zweiten Stock ausgebreitet. Eine Person musste wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden.

zurück von weiter

In Pöchlarn musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Nibelungenstraße ausrücken. Eine Person, die sich in einer brennenden Wohnung aufgehalten hatte, konnte von den Einsatzkräften gerettet werden. Sechs weitere Bewohner konnten selbstständig ins Freie flüchten.