Rekord an Bränden im Advent

Im Dezember wurde die Feuerwehr zu 25 Brandeinsätzen in Niederösterreich alarmiert. Im Vergleich zum Vorjahr gab es bisher bereits doppelt so viele Todesopfer nach Bränden. Zwölf Menschen verloren ihr Leben, 21 wurden verletzt.

Der diesjährige Advent zählte für die Freiwilligen Feuerwehren Niederösterreichs laut eigenen Angaben zu den arbeitsreichsten der vergangenen Jahre. Im Dezember 2016 waren 58 Feuerwehren mit 670 Einsatzkräften bisher im Einsatz.

Während die Feuerwehren im Advent 2015 zu 18 Einsätzen ausrücken mussten, wurden die Helfer 2014 lediglich zu 13, ein Jahr davor zu 20 sowie in den Jahren 2012 und 2011 zu 19 Bränden alarmiert. Die Brandursachen lassen sich mehrheitlich auf zwei Faktoren beschränken: elektrische Defekte oder fahrlässiger Umgang mit offenem Feuer. Immer wieder gingen Häuser und Wohnungen durch vergessene Kerzen in Flammen auf.

Presseteam der Feuerwehr Wiener Neustadt

Fünf Tote durch Feuer im Advent

Insgesamt verloren heuer zwölf Menschen ihr Leben bei Bränden in Niederösterreich, fünf davon starben während der Adventzeit in Folge eines Brandes an Rauchgasvergiftung. Etwa Ende November forderte ein Brand in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha) drei Todesopfer. In Willendorf am Steinfelde (Bezirk Neunkirchen) und in Mitterbach (Bezirk Lilienfeld) kamen zwei Frauen bei einem Brand ums Leben.

Am vergangenen Sonntag und am Montag gab es zwei Brände in Krems. In beiden Fällen gingen Wohnungen von Mehrparteienhäusern vollständig in Flammen auf. Aus beiden Objekten mussten in Rauch eingeschlossene Personen von den Löschkräften befreit werden. Verletzt wurde dabei niemand - mehr dazu in Wohnhausbrände in Krems und Pöchlarn (noe.ORF.at; 26.12.2016).

Auch die Rettungsdienste wurden von 24. bis 26. Dezember zu zahlreichen Einsätzen gerufen. Laut einer Bilanz des Notrufs Niederösterreich kam es zu 2.017 Einsätzen. Im Jahr 2015 waren es 1.597 Einsätze. Der stärkste Einsatztag war 2016 der 25. Dezember.

