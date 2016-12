150.000 Besucher heuer in Grafenegg

Mit dem ausverkauften Silvesterkonzert des Tonkünstler-Orchesters geht laut Aussendung am 31. Dezember das bisher erfolgreichste Jahr von Grafenegg zu Ende. Etwa 150.000 Besucher nahmen 2016 die Angebote in Anspruch.

Vom „Schlossklänge“-Zyklus über die Sommersaison bis zum Grafenegger Advent reichte 2016 das Angebot für Besucher. Im Fokus der ganzjährigen Aktivitäten stand das sommerliche Grafenegg Festival, das 2016 unter dem Motto „Einmalig. Zum 10. Mal“ sein zehnjähriges Jubiläum feierte. Dirigenten wie Valery Gergiev, Bernhard Haitink, Christian Thielemann und Franz Welser-Möst standen dabei am Programm.

Unter den internationalen Ensembles befanden sich das Cleveland Orchestra, das Concertgebouworchester Amsterdam und die Staatskapelle Dresden. Mit der Aufführung aller fünf Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven an einem Tag, interpretiert von Rudolf Buchbinder, dem künstlerischen Leiter des Festivals, und den Wiener Philharmonikern, klang das Festival schließlich aus.

Roger Mastroianni

„150.000 Besucherinnen und Besucher im Jubiläumsjahr 2016 sind ein Beweis dafür, dass sich die kulturellen Aktivitäten in Grafenegg einer großen regionalen und überregionalen Beliebtheit erfreuen“, sagte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) anlässlich der Jubiläumsbilanz.

Rudolf Buchbinder feierte 70. Geburtstag

Im Jubiläumsjahr gab es zusätzliche Programmpunkte, unter anderem war Rudolf Buchbinders 70. Geburtstag der Anlass eines Fundraising-Dinners. Der Erlös wird in die Sanierung und Neugestaltung der Reitschule fließen, die künftig zu einem Veranstaltungsort umgerüstet werden soll. Auch die Unterzeichnung eines neuen dreijährigen Vertrags von Rudolf Buchbinder war ein weiteres Highlight 2016. Er hat sich damit bis 2021 als künstlerischer Leiter des Festivals verpflichtet. Anlässlich seines 70. Geburtstags wurde Buchbinder vor der Reitschule auch ein Baum gewidmet.

ORF

Grafenegg fördert junge Musiker

Ebenfalls 2016 reichte Grafenegg einen Antrag zur Förderung im Rahmen des EU-Programms «Creative Europe» als sogenannter Lead Partner ein. Denn Grafenegg hat sich zum Ziel gesetzt „junge Musiker über ihre musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten hinausgehend auf ihre Berufslaufbahn vorzubereiten“, heißt es in einer Aussendung. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von rund EUR 2,9 Millionen, beantragt wurde eine Fördersumme von EUR 1,2 Millionen. Mit einem Ergebnis ist bis April 2017 zu rechnen.

Auch steht 2017 die Entscheidung an, ob mit dem EUYO (European Union Youth Orchestra), das bereits Residenzorchester in Grafenegg ist, eine vertiefte Partnerschaft eingegangen wird und das Orchester sein Headquarter von London nach Grafenegg verlegt. Bereits jetzt hat die Jugendförderung in Grafenegg einen wichtigen Stellenwert, Aktivitäten dazu finden im Grafenegg Campus statt - mehr dazu in Grafenegg: Leon Botstein übernimmt Campus.

Sommersaison eröffnet am 22. Juni 2017

Die nächsten großen Orchesterkonzerte, eingeläutet durch einen Mussorgskij-Abend unter Stardirigent Dmitrij Kitajenko, vereinen Evergreens des klassisch-romantischen Repertoires (18. März, 16. April, 6. Mai). Die Sommersaison 2017 wird am 22. und 23. Juni mit einer namhaften besetzten Sommernachtsgala am Wolkenturm eröffnet - mehr dazu in Grafenegg präsentiert Programm für 2017 (noe.ORF.at; 3.11.2016)

