Aschenputtels Wintermärchen auf Schloss Hof

Die Filmkulisse des Grimm-Märchens wird ab 1. Jänner lebendig: Vor sechs Jahren wurde Aschenputtels Wintermärchen vor dem Ambiente von Schloss Hof verfilmt. Nun wird die Geschichte mit Originalrequisiten um und im Schloss dargestellt.

In verschiedenen Stationen können Besucher auf Schloss Hof (Bezirk Gänserndorf) in die Welt von Aschenputtel eintauchen. Vom kargen Leben bis hin zum Fest am Hof, bei dem Aschenputtel schließlich den Prinzen kennenlernt. „2010 war Schloss Hof die Kulisse für diesen Film und der Ausstellungsarchitekt Checo Sterneck hat in zwölf Szenen versucht, diese Atmosphäre neu auf Schloss Hof zu präsentieren“, sagt Birgit Lindner vom Gästeservice Schloss Hof, „unsere Gäste können sich sozusagen auf den Spuren des Aschenputtels bewegen.“

Aschenputtels Geschichte beginnt im Arkadenhof

Ein Prunkschlitten nach barockem Vorbild macht den Anfang und empfängt die Besucher im Arkadenhof des Schlosses. Dort werden die Gäste dann auf die Geschichte eingestimmt. Auf den Spuren von Aschenputtel gibt es beispielsweise Märchenbücher aus den 1930er- und 1940er-Jahren zu sehen. Auch ein überdimensionales Märchenbuch zum Blättern findet sich in einem der Räume. Im Festsaal wird die Ballszene mit Originalkostümen der Verfilmung nachgestellt.

Besonderes Highlight der Winterwelt ist eine Leihgabe der Swarovski Kristallwelten: Es ist der original Cinderella-Filmschuh mit 221 Facetten und lichtreflektierender „Crystal Blue Aurora Borealis“-Beschichtung. Davon gibt es weltweit nur zwei Exemplare, einer ist ab 1. Jänner 2017 in Schloss Hof ausgestellt. Für Kinder gibt es eine Aschenputtel-Werkstatt. Dort können sie in Kostüme schlüpfen und mit Swarovski-Kristallen eine Krone basteln oder malen.

