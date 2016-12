St. Pölten: Neue Polizeischule erst ab Mitte 2017

Die Eröffnung der Polizeischule in einem ehemaligen Möbelhaus am St. Pöltner Europaplatz verzögert sich. Aufgrund von Problemen beim Mietvertrag dürfte das Ausbildungszentrum erst Mitte 2017 in Betrieb gehen.

Ursprünglich war geplant, das Ausbildungszentrum für etwa 250 angehende Polizistinnen und Polizisten schon Anfang 2017 zu eröffnen. Doch daraus wird nichts, wie Karl-Heinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums, gegenüber noe.ORF.at bestätigt. Der Mietvertrag für das Gebäude wurde demnach erst vor kurzem unterzeichnet - Monate später als vorgesehen.

Laut Grundböck sind damit alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Die Vorbereitungen für die Umgestaltung des ehemaligen Möbelhauses laufen bereits. In Kürze sollen dann die Adaptierungsarbeiten beginnen. Der neue Zeitplan sieht nun vor, Mitte des kommenden Jahres mit dem Ausbildungsbetrieb zu beginnen.

St. Pölten wird dritter Standort in Niederösterreich

Die bisherigen Ausbildungsstätten der Polizei in Niederösterreich sind die Sicherheitsakademie in Traiskirchen (Bezirk Baden) und die Polizeischule in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk). Bundesweit betreibt das Innenministerium derzeit zehn Standorte. Die neue Polizeischule in St. Pölten sei notwendig, um den zusätzlichen Personalbedarf bei der Polizei in den nächsten Jahren abzudecken, so das Innenministerium.

