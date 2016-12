2017 bringt mehr Grätzelpolizisten

2017 wird Österreich mehr Grätzelpolizisten bekommen: Das Projekt „Gemeinsam sicher“, mit dem das Innenministerium die strukturierte Kommunikation zwischen Polizei und Bevölkerung stärken will, wird ausgedehnt.

„Gemeinsam sicher“ wurde als Pilotprojekt unter anderem in Mödling, Schärding, Graz und einigen Bezirken Wiens gestartet. Bürger, aber auch Institutionen, sollen gezielt in die Polizeiarbeit eingebunden werden, die Exekutive will so für mehr Sicherheit sorgen. Nach und nach werden alle Bezirke der Bundeshauptstadt Wien einbezogen.

Abgesehen davon wird die Verbesserung der Ausrüstung bei der Polizei fortgesetzt. Für Streifendienste, aber auch für Spezialeinsätze werden deutlich mehr Schutzwesten und -helme zur Verfügung stehen. Außerdem steht im Frühjahr die Entscheidung über die Fortführung des Projekts der Bodycams an. Bisher gab es einen Pilotversuch in Wien, Salzburg und der Steiermark, der nun ausläuft. Nach einer Evaluierung wird über die Ausdehnung des Projekts entschieden, was dem Vernehmen nach jedoch kaum in Zweifel steht.

