Vermisster Mann stark unterkühlt gefunden

In Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) ist ein Vermisster stark unterkühlt gefunden worden. Drei Stunden nach der Erstattung der Abgängigkeitsanzeige wurde der 46-Jährige in der Nähe eines Waldes liegend von Polizisten entdeckt.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Die Lebensgefährtin des Mannes hatte am Montag die Anzeige erstattet. Bei einer Suchaktion der Polizei, bei der auch Diensthunde und ein Hubschrauber des Innenministeriums im Einsatz waren, wurde der 46-Jährige in der Nähe eines Waldes entdeckt. Er wurde in das Landesklinikum Zwettl gebracht.

Der Mann war seit Sonntag um 23.00 Uhr abgängig, Familienangehörige hatten erfolglos nach ihm gesucht. Der 46-Jährige wurde am Montag vor 18.30 Uhr - weniger als drei Stunden nach Erstattung der Anzeige um 16.00 Uhr - zeitgleich von Beamten der Polizeidiensthundeinspektion Echsenbach sowie der Hubschrauberbesatzung entdeckt, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Der Mann konnte nicht alleine aufstehen. Es sei davon auszugehen, dass er eine weitere Nacht bei diesen Temperaturen nicht überlebt hätte, hieß es in der Aussendung der Polizei.