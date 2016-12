Erhebliche Lawinengefahr in Hochlagen

In den Hochlagen der Ybbstaler Alpen und der Rax-Schneeberggruppe herrschte am Donnerstag weiter erhebliche Lawinengefahr. Der Grund: In den Bergen ist ein halber Meter Neuschnee gefallen, dazu whte noch starker Wind.

Durch den stürmischen Wind entstandene Triebschneepakete könnten bereits durch die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers gestört werden. In den übrigen Bergregionen sowie in den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet unter 1.500 Metern Seehöhe herrschte am Donnerstag geringe Lawinengefahr, teilte der Lawinenwarndienst für Niederösterreich mit.

Besserung fürs Wochenende erwartet

Am Donnerstag sollte der stürmische Wind dem Bericht des Warndienstes zufolge nachlassen. Durch die erwartete Wetterbesserung wurde für Freitag ein Rückgang der Lawinengefahr von Stufe „3“ (erheblich) auf „2“ (mäßig) auf der fünfteiligen Skala prognostiziert.

Der Freitag verläuft sehr sonnig, zudem steigen die Temperaturen in allen Höhenlagen an. Mit dem Setzungsimpuls (Sonne kombiniert mit Temperaturanstieg) sind zwar spontane Auslösungen der frischen Auflage möglich, dennoch geht in der Folge die Störanfälligkeit der Schneedecke zurück.

