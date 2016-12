Künstler und Architekt Makis Warlamis gestorben

Efthymios Makis Warlamis, der Gründer und langjährige Leiter des Kunstmuseums Waldviertel in Schrems (Bezirk Gmünd), ist im 75. Lebensjahr gestorben. Er war Architekt, Maler, Designer und Schriftsteller.

Efthymios Makis Warlamis lebte und arbeitete seit mehr als 50 Jahren in Österreich. Er wurde 1942 in Nordgriechenland geboren und studierte Architektur an der Hochschule für angewandte Kunst, wo er später auch einen Lehrauftrag erhielt. 1988 leitete er gemeinsam mit dem Maler Friedensreich Hundertwasser die Meisterklasse für experimentelle Architektur an der Sommerakademie Salzburg.

Er verwirklichte vor allem in seiner Wahlheimat Niederösterreich viele Projekte. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Heide Warlamis gründete er 1992 er das Internationale Zentrum für Kunst und Design IDEA sowie 2009 das Kunstmuseum Waldviertel in Schrems.

Kunstmuseum Waldviertel

Für Warlamis war die Kunst ein Medium, das alle Bereiche des Lebens durchdringt, gestaltet und erneuert. Der Universalkünstler setzte seine Kunst ein für die Kommunikation und Verständigung sowie für den Dialog zwischen den Kulturen und zwischen den Generationen. Ein besonderes Anliegen war ihm stets die kreative Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Pröll: „Warlamis hat das Land vielfach beschenkt“

„Mit Makis Warlamis verliert Niederösterreich einen großen Künstler von internationaler Geltung. Er war eine vielseitig begabte Persönlichkeit, die Niederösterreich vielfach beschenkt und bereichert hat“, sagte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) zum Ableben des Künstlers.

Warlamis war Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Niederösterreich sowie des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst.

Einflüsse von Hoffmann und Hundertwasser

Warlamis verstand sich bei seinen Design-Arbeiten in der Tradition der Wiener Werkstätte. Zu seinen bekanntesten Ausführungen zählt das „Makis - Kindermöbelprogramm“ und die „Waldviertler Sitzsteine“. In seiner Architektur war er auch von seinem Freund Friedensreich Hundertwasser beeinflusst.

Das Kunstmuseum Waldviertel in Schrems mit seinem Skulpturenpark sowie die Kirche der Frohen Botschaft in Waidhofen an der Thaya zählen zu seinen Hauptwerken. Warlamis’ malerisches Oeuvre umfasst zahlreiche große Bilderzyklen, aus denen der Zyklus „Christus Heute“ besonders herausragt. Seine Werke sind in vielen internationalen Sammlungen zu finden. Die Verabschiedung findet am 9. Jänner 2017 um 14.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche von Schrems statt.

Links: