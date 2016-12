Traumkulisse zum Weltcup-Abschluss

Mit dem Nachtslalom wird die Serie der Damen-Ski-Weltcup-Rennen am Semmering am Donnerstag abgeschlossen. Die Veranstalter und auch die Fans dürfen sich über eine Traumkulisse freuen.

Nach dem Schneechaos und dem Sturm am zweiten Renntag werden beim Slalom alle entschädigt. Chef-Organisator Franz Steiner blickt dem Abschluss der Veranstaltung mit Vorfreude entgegen: „Die Piste ist in einem sehr guten Zustand, der Schneefall hat ja schon in der Nacht aufgehört und das ist natürlich auch für die Läuferinnen und die Fans erfreulich.“ Nachdem an den beiden Riesentorlauf-Tagen insgesamt 10.500 Fans kamen, sollte diese Zahl heute alleine beim Nachtslalom noch einmal erreicht werden. Der erste Durchgang beginnt um 15.00 Uhr, der zweite um 18.00 Uhr.

Shiffrin will den „Semmering-Hattrick“

Die Fans könnten Zeugen eines seltenen Erlebnisses im Ski-Weltcup werden. Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin steht vor ihrem dritten Sieg in Folge am Semmering. Drei Siege innerhalb von drei Tagen gab es in der langen Weltcup-Geschichte noch nicht oft. In der jüngeren Vergangenheit schafften dieses Kunststück nur Lindsey Vonn im Jahr 2010 in Haus im Ennstal und der Schweizer Carlo Janka 2009 in Beaver Creek.

Niederösterreichs Slalom-Asse sind im Kampf um die Spitzenplätze in der Außenseiter-Rolle. Katharina Gallhuber aus Göstling an der Ybbs hat in diesem Slalom-Winter die Plätze 17, 25 und 28 vorzuweisen. Katharina Huber aus St. Georgen am Reith war 20. in Sestriere, zweimal konnte sie sich nicht für das Finale der besten 30 qualifizieren.

Klaus Fischer, noe.ORF.at

