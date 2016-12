Tischtennis-Zentrum in Schwechat vor Aus

Ein Jahr nach der Insolvenz der ehemaligen Werner Schlager Academy steht das Trainingszentrum für Tischtennisspieler im Multiversum in Schwechat vor dem Aus. Sechs Jahre lang hatten Profis aus der ganzen Welt dort trainiert.

Seit der Eröffnung der Werner Schlager Academy Anfang 2011 war die Geschichte des Trainingszentrums ein ständiges Auf und Ab. Die finanziellen Ungereimtheiten rund um den Bau des Veranstaltungszentrums Multiversum in Schwechat (Bezirk Wien-Umgebung), in dem auch die Akademie untergebracht war, wirkten sich auch auf diese aus. Immer wieder wurde das Trainingszentrum gerettet. Im Dezember 2015 leitete der damalige Geschäftsführer aber schließlich ein Insolvenzverfahren ein - mehr dazu in Werner Schlager Academy ist insolvent (noe.ORF.at; 10.12.2015).

Verhandlungen mit einem chinesischen Investor, der die Akademie retten wollte, scheiterten. Der Österreichische Tischtennisverband (ÖTTV) sprang daraufhin als Mieter der Räumlichkeiten im Multiversum Schwechat ein. Werner Schlager war zuletzt als Geschäftsführer beschäftigt. Wie ÖTTV-Generalsekretär Rudolf Sporrer bestätigte, wird Schlager nun aber Ende des Jahres das Trainingszentrum verlassen.

ÖTTV will Trainingszentrum fortführen

Nach Auskunft von Sporrer will der ÖTTV das Trainingszentrum auch ohne den Tischtennis-Profi als internationale Akademie und vor allem als Trainingszentrum für das Herrennationalteam fortführen, bevorzugt in Schwechat. Wegen der Mietkosten werde aber auch eine Übersiedelung nach Stockerau (Bezirk Korneuburg) überlegt. In dem Trainingszentrum waren laut Sporrer zuletzt vier Mitarbeiter, darunter zwei Trainer beschäftigt. Die Auslastung sei zwar nicht mehr so gut gewesen wie noch vor einem halben Jahr, aber vor allem bei den Damen hätten noch viele starke internationale Spielerinnen in Schwechat trainiert.

Von Seiten der Stadtgemeinde Schwechat wird betont, dass es mit dem ÖTTV eine Vereinbarung gibt, die Ende des Jahres ausläuft. „Der ÖTTV hat erst Mitte Dezember Kontakt mit uns aufgenommen, um über eine eventuelle Verlängerung zu noch besseren Konditionen zu verhandeln“, heißt es in einer Stellungnahme. Man habe sich darauf verständigt, dass die Frist, um die Räumlichkeiten endgültig zurückzustellen, bis Mitte Jänner verlängert wird. Sollte es zu keiner weiteren Einigung zwischen ÖTTV und Stadtgemeinde kommen, dürfte das Trainingszentrum in Schwechat also in wenigen Wochen Geschichte sein.

