Heimischer Caviar schmeckt auch Franzosen

Caviar muss nicht unbedingt aus Russland, dem Iran oder Frankreich kommen. In Niederösterreich züchtet seit zwei Jahren Jan Klecka Sibirische Störe, um Caviar zu gewinnen. Damit ist er einer von nur vier Produzenten in ganz Österreich.

Bereits als Jugendlicher arbeitete Jan Klecka in einem Fischgeschäft. Vor zwei Jahren begann er in Tschechien und Österreich Störe zu züchten. In der Nähe von Wiener Neustadt betreibt Klecka seither mehrere Fischteiche. Der Caviar wird in seinem Geschäft in Traiskirchen (Bezirk Baden) verkauft, aber auch an die Spitzengastronomie und an spezielle Fischgeschäfte. Da es sich um echten Caviar handelt, wird Kleckas Caviar mit „C“ geschrieben, während Kaviar-Imitate meist mit „K“ geschrieben werden.

Für einen ausgezeichneten Caviar muss das Wasser eine besonders gute Qualität haben. „Das Wasser in unseren Teichen ist glasklar und sehr mineralreich“, erzählt der 39-Jährige. Denn der Stör schwimmt nicht nur im Wasser, sondern er trinkt auch sehr viel. „Das mineralreiche Wasser führt dazu, dass der Caviar eine sehr feste und schöne Hülle bekommt“, so Klecka.

ORF

Lange Aufzucht macht Caviar teuer

Die Fischaufzucht ist allerdings sehr kostspielig. „Erst nach vier Jahren können wir das Geschlecht der Fische bestimmen. Bis dahin müssen wir Männchen und Weibchen füttern“, erklärt Klecka, warum Caviar so teuer ist. Danach muss der 39-Jährige nochmals zwei bis vier Jahre warten, bis die Fischeier der Störweibchen entnommen werden können. Eine kleine Dose mit 30 Gramm Kaviar kostet 60 Euro. Die Produktion erfolgt deshalb ausschließlich auf Nachfrage.

Heimischer Caviar für die Spitzengastronomie Seit zwei Jahren züchtet Jan Klecka in Teichen rund um Wr. Neustadt Sibirische Störe. Der Caviar wird bereits bis nach Frankreich exportiert

Die Farbe des Caviars sage hingegen nicht unbedingt etwas über die Qualität aus, denn „das ist wie die Augenfarbe beim Menschen.“ Nachdem die Eier vorsichtig aus dem Bauch herausgeschnitten wurden, werden sie - ähnlich wie beim Goldwaschen - gereinigt und mehrmals durchgeschwemmt. Feinarbeit, die der 39-Jährige mit einer Pinzette erledigen muss. Zum Schluss werden die Fischeier nach einem eigenen Rezept leicht gesalzen. Der Störcaviar aus Niederösterreich wird mittlerweile auch nach Frankreich und Tschechien exportiert.

Links: