Nationalpark Donau-Auen ab Jänner größer

Mit dem Jahreswechsel wächst der Nationalpark Donau-Auen um 260 Hektar. In Petronell Carnuntum (Bezirk Bruck an der Leitha) wird ein neues Augebiet in den bislang 9.300 Hektar großen Nationalpark eingegliedert.

Die Erweiterung des Nationalparks wurde durch einen Vertragsabschluss mit dem privaten Grundbesitzer der Petroneller Au Abensperg-Traun möglich und wurde vom Bund sowie den Ländern Niederösterreich und Wien unterstützt. Die Umsetzung startet 2017.

Die Petroneller Au verfüge trotz bisheriger intensiver Bewirtschaftung über zahlreiche Naturschätze, wie ökologisch wertvolle Gewässerzüge, sagte Naturschutz-Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP). Mit dieser Erweiterung sei ein weiterer Meilenstein erreicht worden. Laut Nationalparkdirektor Carl Manzano sei es gelungen mit der Petroneller Au jenes potentielle Erweiterungsgebiet zu sichern, das für die Nationalparkverwaltung stets höchste Priorität hatte.

ORF

Die Geburtstunde des Nationalparks Donau-Auen war am 27. Oktober 1996: Am Schlossberg Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) unterzeichneten der damalige Umweltminister Martin Bartenstein (ÖVP), der Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) und Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) den Vertrag zwsichen der Republik und den Ländern.

Kooperationsvertrag für weitere 140 Hektar

Mit einer anfänglichen Größe von 9.300 Hektar sollte der Nationalpark laut Vertrag alle Augebiete entlang der Donau zwischen Wien und der Staatsgrenze umfassen. Diesem Ziel kam man im Jubiläumsjahr 2016 - der Nationalpark feierte sein 20-jähriges Bestehen - einen großen Schritt näher: 260 Hektar der Petroneller Au werden in den Nationalpark einbezogen und der Verwaltung der Nationalpark Donau-Auen GmbH unterstellt.

Für weitere 140 Hektar wurde darüber hinaus ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Der Eigentümer verzichtet bis 2022 weitgehend auf forstliche Nutzung. Auch die Stadt Wien bringt 17 Hektar neue Nationalparkfläche in Fischamend (Bezirk Wien-Umgebung) ein.

Link: