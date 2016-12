St. Pöltner Bischof predigte gegen NS-Euthanasie

Mit seiner Silvesterpredigt von 1941 gilt der damalige St. Pöltner Bischof Michael Memelauer als Kritiker der „Euthanasie“-Politik des NS-Regimes. Das Diözesanarchiv St. Pölten veröffentlicht jetzt die Predigt in Form einer Broschüre.

„Vor unserem Herrgott gibt es kein unwertes Leben“: So lautete die Kernaussage in der Silvesterpredigt von Memelauer vom 31. Dezember 1941. Er gilt als einziger Bischof in der damaligen „Ostmark“, der öffentlich die „Euthanasie“-Politik des NS-Regimes verurteilte. Das Diözesanarchiv St. Pölten verwahrte den Predigttext, der vielen bisher unbekannt war. 75 Jahre später gibt das Archiv das zeitgeschichtliche Dokument jetzt gemeinsam mit dem Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW) in Form einer Broschüre heraus.

Das DÖW erinnerte daran, dass Michael Memelauer „der NS-Diktatur von Anfang an misstrauisch gegenüber“ gestanden sei. Bereits im Zuge der Volksabstimmung zur nachträglichen Legitimierung des „Anschlusses“ Österreichs an Hitlerdeutschland habe er ein Zeichen gegen das Regime gesetzt: Am 21. März 1938 druckte das St. Pöltner Diözesanblatt jenen Aufruf ab, in dem die österreichischen Bischöfe für ein „Ja“ bei der Abstimmung vom 10. April warben, ließ jedoch die Einleitungsworte „aus innerster Überzeugung und mit freiem Willen“ weg. Der Aufruf musste daraufhin am 29. März noch einmal abgedruckt werden.

Memelauer äußerte immer wieder Kritik

Auch nach dem „Anschluss“ äußerte der St. Pöltner Bischof laut DÖW immer wieder Kritik an nationalsozialistischen Gesetze, Verordnungen und Maßnahmen. Besonders deutliche Worte fand Memelauer in der Silvesterpredigt des Jahres 1941 gegen die nationalsozialistischen Massentötungen von kranken und behinderten Menschen, die auch im „Reichsgau Niederdonau“ (das heutige Niederösterreich und das Nordburgenland) hunderte Opfer forderten.

Die Broschüre „Vor unserem Herrgott gibt es kein unwertes Leben“, enthält neben einer Einführung in den Themenkomplex der nationalsozialistischen Krankenmorde einen vollständigen Abdruck des Dokuments. Damit werde die zeitgeschichtliche Bedeutung von Memelauers Predigt vor Augen geführt, heißt es in der Aussendung.

