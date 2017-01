Jüngster Messerschmied fertigt edle Klingen

Florian Stockinger aus Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) ist mit 23 Jahren der jüngste Messerschmied Österreichs. In seiner eigenen Schmiede fertigt er Messer nach Kundenwunsch an. Sein Spezialgebiet ist der seltene Damaszener-Stahl.

Der Beruf des Messerschmieds gilt heute als seltenes Handwerk. Florian Stockinger war davon schon in seiner Kindheit fasziniert. Im Alter von zwölf Jahren wagte er seine ersten Versuche im Messerschmieden und las Fachliteratur dazu.

„Ich schmiede schon seit zehn Jahren Messer als Hobby, natürlich nicht so professionell wie heute", sagt Stockinger. "Nach der Schule war ich nicht bereit, das Schmieden aufzugeben und habe neben dem Zivildienst die Meisterprüfung für Schmiede- und Fahrzeugbau drangehängt.“ Sein 2015 gegründetes Unternehmen „Lilienstahl“ ist nach den Lilien im Wappen seiner Vorfahren benannt.

ORF

Bis zu drei Tage Arbeit für ein Messer

Vom Entwurf bis zum letzten Schliff macht der Weinviertler in seiner Schmiede alles selbst. Die Herstellung der nach Kundenwunsch gefertigten Messer benötigt meist zwischen ein und drei Tagen. Zahlreiche Produktionsschritte sind notwendig, sagt Stockinger: „Begonnen wird mit dem Schmieden, dann kommt das Klingenschmieden, Normalisieren, Wärmebehandeln und Flachschleifen. Als nächstes wird die Klinge herausgearbeitet und das Messer vergütet. Dann fertige ich noch die Lederscheide an." Auch den Griff des Messers stellt Stockinger selbst her, aus Holz, Hirschhorn oder Warzenschwein-Elfenbein.

Stockinger verwendet für seine Messerklingen gerne Damaszener-Stahl, der in Österreich kaum mehr zum Einsatz kommt. „Dieser Stahl ist sehr schwer herzustellen. Man muss besonders stark auf die Temperaturführung achten und bestimmte Werkstoffe miteinander verschmieden, um die besten Klingen- und Schneideeigenschaften zu erzeugen“, erklärt der junge Schmiedemeister. Das Motto seines Unternehmens „Lilienstahl“ lautet „Klingen für Generationen", denn seine Messer sollen ein Leben lang halten.

ORF

Der Aufwand für ein handgefertigtes Messer sei hoch, mache sich aber laut Stockinger bezahlt. Mehr als 150 Stück konnte der junge Schmied im Jahr 2016 verkaufen. Der Preis für ein Messer beträgt zwischen 250 und 1.500 Euro. „Die Kunden sind sehr unterschiedlich: Hobby- und Profiköche, Jäger und Messersammler kaufen meine Messer." Heuer möchte Stockinger die Produktion verdoppeln und vermehrt mit Goldschmieden und Graveuren zusammenarbeiten.

Sophie Kronberger, noe.ORF.at

Link: