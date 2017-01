Musikalischer Start ins Jahr 2017

Traditionell gehört das Neujahrskonzert zum Jahresbeginn. Das Neujahrskonzert des Tonkünstler Orchesters im Festspielhaus St. Pölten hat am Sonntag ein abwechslungsreiches Programm mit Walzer, Polka, Oper und Operette geboten.

Das Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich fand zum fünften Mal im Festspielhaus St. Pölten statt. Unter der Leitung von Dirigent Alfred Eschwé sorgte das Tonkünstler Orchester Niederösterreich am Sonntagabend mit Werken von unter anderem Gaetano Donizetti, Charles Gounod, Antonín Dvorák, Franz Lehar und Johann Strauß für ein musikalisches Feuerwerk zu Neujahr.

Katharina Zettel/Festspielhaus St. Pölten

Für stimmlichen Glanz sorgte Starsopranistin und Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper Valentina Nafornita, sie sang das Lied der Adele aus der Fledermaus. Nafornita trat bereits in zahlreichen renommierten Opernhäusern und Konzertsälen auf, unter anderem in der Staatsoper in Wien. Vom Auftritt zu Neujahr erhofft sie sich Glück fürs neue Jahr: "In meiner Heimat Moldawien sagen wir, womit man das Jahr beginnt, damit wird man das ganze Jahr verbringen. Das macht mich glücklich, denn das heißt für mich, dass ich das ganze Jahr auf der Bühne stehen werde“, so Nafornita.

Auftrittsreihe zum Jahresbeginn für Tonkünstler

Das Neujahrskonzert wird am 6. Jänner 2017 im Festspielhaus in St. Pölten wiederholt, um 11.00 Uhr und 16.00 Uhr im Großen Saal. Doch das Neujahrskonzert im Festspielhaus ist nur der Auftakt einer Serie von Auftritten des Tonkünstler Orchesters. Es folgen Konzerte im Wiener Musikverein und an zahlreichen anderen Orten, wie etwa am Montag in Amstetten.

Vor allem zwei Auftritte liegen Dirigent Alfred Eschwé am Herzen: „Ich habe mir heuer extra zwei Orte ausgesucht, Schleinbach und Echsenbach, wo man mit so einer Begeisterung aufgenommen wird, dass es wirklich ein Vergnügen ist. Wenn das Publikum mitgeht, vergisst man alles." Bis Ende Jänner spielt das Tonkünstler Ochester das Neujahrskonzert insgesamt 18 Mal, unter anderem in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg), Neulengbach (Bezirk St.Pölten), Biedermannsdorf (Bezirk Mödling), Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) oder in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling).

