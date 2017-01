Doppelmordalarm in Perchtoldsdorf

In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) sind am Dienstag in der Früh zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei bestätigt einen entsprechenden Medienbericht. Nähere Einzelheiten zu der Tat sind derzeit noch nicht bekannt.

Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigte gegenüber noe.ORF.at, dass die beiden Personen durch Gewalteinwirkung gestorben seien. Ein Verdächtiger befindet sich laut Baumschlager derzeit in Haft. Das Landeskriminalamt ermittelt. Schauplatz der Tat war ein Wohnhaus in der Gemeinde.

Bei dem Doppelmord dürfte es sich um eine Familientragödie handeln. Laut einem Bericht der Tageszeitung „Heute“ soll es sich bei den Toten um ein Ehepaar handeln. Dessen Sohn könnte möglicherweise die Tat begangen haben.