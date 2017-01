3.000 Liter Diesel von Lkw abgezapft

Im Waldviertel ist ein jahrelanger Treibstoffdiebstahl aufgeflogen. Ein 50-Jähriger steht im Verdacht, seit März 2014 rund 3.000 Liter Diesel von Lastkraftwagen in Langschlag, Groß Gerungs und Zwettl abgezapft zu haben.

Der Mann aus dem Bezirk Zwettl zeigte sich laut Polizei teilweise geständig, er sitzt nach einer Hausdurchsuchung in der Justizanstalt Krems in Haft. Der 50-Jährige soll den Sprit für seinen Pkw verwendet haben. Bei einer Hausdurchsuchung am vergangenen Donnerstag entdeckten die Polizisten Kanister mit Diesel. Im Fahrzeug des Mannes wurden diverse Utensilien zum Absaugen von Treibstoff wie ein Schlauch und ein Trichter gefunden.

Beamte der Polizeiinspektion Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) hatten monatelang ermittelt und den 50-Jährigen als Verdächtigen ausgeforscht, hieß es in einer Aussendung. Der Verdächtige soll mindestens 16 Treibstoffdiebstähle begangen haben, zumindest sechs Mal sollen versperrte Tankschlösser durch Nachsperren mit einem Werkzeug geöffnet worden sein.