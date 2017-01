Doppelmord: Mann war mit Pflege überfordert

Nach dem Doppelmord in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling), wo am Dienstag ein 48-jähriger Mann seine pflegebedürftigen Eltern erschlagen haben soll, steht das Motiv fest. Der Mann war mit der Pflege seiner Eltern überfordert.

Dienstagfrüh wurden in einem Wohnhaus in Perchtoldsdorf zwei Leichen entdeckt. Laut Polizei soll ein 47-jähriger Mann seine pflegebedürftigen Eltern mit einem Baseballschläger erschlagen haben - mehr dazu in 48-Jähriger soll Eltern erschlagen haben.

Sohn wohnte zuletzt im Haus seiner Eltern

Stundenlang wurde der 48-jährige Mann seit Dienstagmittag von Ermittlern einvernommen. Er zeigt sich geständig und das Motiv der Bluttat steht offenbar fest. Er war mit der Pflege seiner Eltern überfordert und habe laut Ermittlern keinen anderen Ausweg mehr gesehen.

Mit einem Baseballschläger soll er gestern in den frühen Morgenstunden mehrmals auf seine noch schlafenden Eltern eingeschlagen und sie getötet haben. Sowohl der 85-jährige Vater als auch die 75-jährige Mutter waren seit ihrer Geburt gehörlos, in den letzten Jahren pflegebedürftig und bettlägrig, weshalb der Sohn und mutmaßliche Täter zuletzt im Haus seiner Eltern gewohnt hat. Der Mann ist in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft. Seine beiden Schwestern werden nun zu der Tat und möglichen Hintergründen befragt.