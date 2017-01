Niederösterreich größter Kürbiskernproduzent

Niederösterreich ist im Bundesländervergleich 2016 zum größten Produzenten von Kürbiskernen aufgestiegen. Mit 13.237 Tonnen getrockneten Kernen, die die Erntebilanz auflistet, wurde die Steiermark an der Spitze abgelöst.

In Niederösterreich hat sich die Kürbisernte 2016 mehr als verdoppelt: 2015 waren 6.337 Tonnen getrocknete Kürbiskerne für die Ölproduktion geerntet worden, im Vorjahr waren es 13.237 Tonnen. Die Steiermark verzeichnete 12.201 Tonnen. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand das Burgenland (2.345 Tonnen), Oberösterreich (1.323 Tonnen), Kärnten (405 Tonnen) und Wien (neun Tonnen).

Der Großteil der Kürbiskerne aus Niederösterreich werde in die Steiermark transportiert und dort zu Öl verarbeitet, sagte Anton Brandstetter von der Landwirtschaftskammer. Die Kürbisse würden in bestimmten Vertragsanbaugebieten in Niederösterreich angebaut, um dann als Steirisches Kürbiskernöl verkauft zu werden.

Kürbisanbau wird in Niederösterreich gedrosselt

Der niederösterreichische Anteil an der Gesamtproduktion in Österreich ist laut Brandstetter in den vergangenen Jahren gestiegen, weil die steirischen Bauern immer wieder große Ernteausfälle zu beklagen hatten und den Bedarf alleine nicht decken konnten. Aufgrund der guten Ernte 2016 werde der Anbau in Niederösterreich im kommenden Jahr wieder gedrosselt, hieß es seitens der Landwirtschaftskammer. In Österreich wurden laut Statistik Austria im Vorjahr 29.520 Tonnen getrocknete Kürbiskerne produziert, 2015 waren es noch 19.370 Tonnen.

dpa/David Ebener

Während Obstproduzenten im vergangenen Jahr aufgrund der schweren Frostschäden zum Teil hohe Ausfälle hinnehmen mussten, gab es auf den Feldern in Niederösterreich laut Statistik Austria in fast allen Bereichen ein Plus. Beim Getreide stieg die Gesamtausbeute im Vergleich zu 2015 um etwa ein Zehntel auf mehr als zwei Millionen Tonnen, was vor allem auf Zuwächse beim Weizen zurückzuführen ist. Bei der Gerste fiel die Ernte im vergangenen Jahr dagegen etwas schwächer aus als 2015.

50 Prozent mehr Erdäpfel geerntet

Zuwächse gab es 2016 darüber hinaus bei der heimischen Mohn- und Zuckerrübenproduktion. Beim Mohn wurde die Ernte von 1.245 Tonnen im Jahr 2015 auf 1.745 Tonnen im vergangenen Jahr gesteigert. Die Zuckerrübenernte legte von 2.223.573 Tonnen im Jahr 2015 auf 2.831.101 Tonnen zu.

Auch die niederösterreichischen Erdäpfelbauern haben ein gutes Jahr hinter sich: Eine Ernte von 641.420 Tonnen entspricht einem Plus von beinahe 50 Prozent im Vergleich zum Jahr davor (429.890 Tonnen) und machte mehr als vier Fünftel der gesamtösterreichischen Produktion aus. Insgesamt wurden in Österreich 2016 767.261 Tonnen Erdäpfel produziert, im Jahr 2015 waren es 536.473 Tonnen.

