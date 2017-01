Diebstahl in Gloggnitzer Arztpraxis

Nach einem Diebstahl in einer Arztpraxis in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) fahndet die Polizei mittels Phantombild nach dem Täter. Der Mann hatte sich am Montagnachmittag in die Ordination geschlichen und Geld gestohlen.

LPD NÖ

Zu dem Vorfall war es am Montag gegen 14.15 Uhr gekommen. Der Mann stahl aus der Handkassa in der Ordination einen niedrigen Bargeldbetrag. Als der Dieb flüchten wollte, traf er auf die Ärztin und versetzte ihr einen Stoß gegen den Oberkörper, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung. Die Medizinerin stürzte durch den Angriff zu Boden, wurde aber nicht verletzt. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Polizei bittet um Hinweise

Bei dem Täter handelt es sich um einen rund 30- bis 35-Jährigen mit einer Körpergröße von etwa 1,70 bis 1,75 Meter. Er ist laut Beschreibung schlank, hat schwarze kurze Haare, einen Dreitagebart und trug eine schwarze Lederjacke mit gestepptem Karomuster auf dem Rücken, dunkle Jeans und dunkle Sportschuhe. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gloggnitz unter der Telefonnummer 059133-3352 erbeten.