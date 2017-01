Flughafen vergrößert Luftfrachtzentrum

Der Flughafen Schwechat vergrößert das Luftfrachtzentrum um ein Drittel, das ist eine Vergrößerung um 15.000 Quadratmeter. 16 Millionen Euro werden investiert. Die Erweiterung soll noch heuer in Betrieb gehen.

Derzeit werden am Flughafen Schwechat jährlich rund 280.000 Tonnen Luftfracht umgeschlagen, rund die Hälfte davon als „Beifracht“ mit den Passagierflugzeugen, die andere Hälfte mit Frachtflugzeugen.

Mehr Strom aus Sonnenlicht für den Flughafen

Im Zuge der Investition will der Flughafen Wien die vorhandenen rund 5.000 Quadratmeter an Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Flughafengebäude für die Produktion von Strom aus Sonnenlicht mehr als verdoppeln. Dafür werde rund eine Million Euro investiert.

Vor einer Woche wurde zudem bekannt, dass der Flughafen Schwechat ein neues Bürozentrum baut. Dorthin will er auch „Brexit“-Flüchtlinge locken. Insgesamt investiert das börsennotierte Unternehmen bis Anfang 2020 mehr als 50 Millionen Euro in den Office Park 4 - mehr dazu in Flughafen: Neue Büros für „Brexit“-Flüchtlinge (noe.ORF.at; 29.12.2016).

