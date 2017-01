125 neue Polizisten in Niederösterreich

Nachdem die Polizei im Vorjahr eine Aufnahmeoffensive gestartet hat, sollen in Niederösterreich im heurigen Jahr 125 Polizistinnen und Polizisten aufgenommen werden. Zusätzlich sind bereits 25 neue Beamte seit Jänner im Dienst.

Seit dem Jahreswechsel sind am Flughafen Schwechat 19 neue Polizistinnen und Polizisten im Dienst. Sechs weitere neue Beamte unterstützen das Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt. Sie absolvierten im Ausbildungszentrum in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) ihre sechsmonatige Ausbildung und werden vor allem im Bereich der Grenzkontrolle und der Fremdenpolizei eingesetzt, sagt Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Aufnahme der Beamten in drei Etappen

Laut Polizei werde bei der Einsatzorganisation ständig nach Nachwuchs gesucht. Deshalb wurde im vergangenen Jahr die Aufnahmeoffensive gestartet. Darunter fallen zum Beispiel die Lehrgänge „Grenz- und Fremdenpolizei“, die jene 25 junge Beamte besuchten.

Die 125 Bediensteten, die zusätzlich im Laufe des Jahres noch aufgenommen werden, sollen in unterschiedlichen Bereichen der Polizeiarbeit, wie etwa dem Außen- oder Kriminaldienst, eingesetzt werden. Geplant ist die Aufnahme laut Baumschlager in drei Etappen. Zunächst werden im Juni 50 neue Bedienstete aufgenommen, im September dann 25 und im Dezember treten noch einmal 50 neue Beamte ihren Dienst an. Die Zahl, wie viel Personen pro Jahr gebraucht werden, wird vom Innenministerium anhand des Arbeitsaufwandes errechnet, so Baumschlager.

Links: