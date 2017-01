Eiskletterer waren in alpiner Notlage

In Mitterbach am Erlaufsee (Bezirk Lilienfeld) sind am Mittwoch zwei Eiskletterer in eine alpine Notlage geraten. Sie konnten nicht mehr weiter auf- und absteigen und mussten von der Bergrettung und der Alpinpolizei gerettet werden.

Es sollte ein spektakulärer Tagesausflug werden für zwei Eiskletterer, doch der Ausflug wurde dann doch etwas spektakulärer als gedacht. Ein 29-jähriger Mann aus Wien und ein 28-jähriger Norweger stiegen in den hinteren Tormäuern der Ötschergräben, im Gemeindegebiet von Mitterbach am Erlaufsee, am Nachmittag in die Eiskletterroute „Blue Box“ ein.

LPD NÖ

Extrem schlechte Witterungs- und Eisverhältnisse

Beim Abseilvorgang, etwa gegen 16.00 Uhr, legten sie das Seil um einen Baum und seilten sich danach an einem Doppelseilstrang ab. Anschließend errichteten sie einen Abseilstand und begannen das Seil abzuziehen. Da sich das Seil tief in den Schnee eingeschnitten hatte, konnten sie dieses jedoch nicht abziehen. Auch ein weiterer Aufstiegsversuch schlug fehl. Nach etwa zwei Stunden vergeblichen Versuchens das Seil freizubekommen, setzten die Kletterer schließlich den Notruf ab.

Gegen 20.45 Uhr konnten die einschreitenden Einsatzkräfte der Bergrettungsortsstelle Annaberg und der alpinen Einsatzgruppe NÖ West der Polizei, die Kletterer cirka 80 Meter oberhalb des Wandfußes lokalisieren. Zu diesem Zeitpunkt herrschten extrem schlechte Witterungs- und Eisverhältnisse. Nach engagiertem und stundenlangem Einsatz konnten die bereits unterkühlten Eiskletterer, unter Zuhilfenahme eines Radladers sowie mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte der Bergrettung Mitterbach und einer ortskundigen Person, aus der misslichen Lage befreit und gerettet werden.