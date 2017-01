Regionalförderung: 148 Projekte unterstützt

2016 wurden von der Landesregierung 148 Regionalprojekte beschlossen. Investitionen von 35 Millionen Euro wurden dadurch ausgelöst. Die Ideen und Initiativen kommen direkt aus den jeweiligen Regionen.

2016 wurde unter anderem in die Modernisierung der Rax-Seilbahn (Bezirk Neunkirchen), in die Therme Laa (Bezirk Mistelbach), in den Neubau einer Messehalle in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) sowie rund um die Landesausstellung in Pöggstall (Bezirk Melk), die heuer stattfindet, investiert. Außerdem wurde die Schatzkammer des Pilgerzentrums Sonntagberg (Bezirk Amstetten) neu gestaltet.

Für Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) ist die ecoplus Regionalförderung das bedeutendste Regionalentwicklungsprogramm Niederösterreichs. „Die Investitionen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Regionen und schaffen und sichern 1.050 Arbeitsplätze in Niederösterreich“, sagt Bohuslav bilanzierend über das Regionalförderprogramm im Jahr 2016.

Förderung von Innovationen in ländlichen Regionen

Die ecoplus-Regionalförderung ermöglicht seit 30 Jahren im Auftrag des Landes regionale Projekte. „Die Ideen und die Initiativen kommen aus den Regionen und werden von den Projektpartnern in den Regionen getragen sowie umgesetzt. Die Regionen übernehmen dabei große Eigenständigkeit und Verantwortung. Das ist gut und richtig. Schließlich wissen die Menschen vor Ort am Besten, wo Innovationen gefragt sind und wo der Schuh drückt“, sagt ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Auch das „LEADER-Programm“ als Teil der ecoplus-Regionalförderung lief 2016 auf Hochtouren. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union zur Förderung innovativer Strategien in ländlichen Regionen. 18 Regionen nahmen in Niederösterreich am Programm teil. Dabei wurden 72 „LEADER-Projekte“ beschlossen.

29 Schaubetriebe kooperieren im Waldviertel

Beispielsweise wurde die Initiative „Handwerk & Manufaktur im Waldviertel“ ins Leben gerufen. Das ist eine Kooperation von 29 Schaubetrieben zur touristischen Aufbereitung und Vermarktung der Destination Waldviertel. Im Mostviertel haben sich zwei Projekte die Errichtung von beinahe 50 e-mobil-Ladestationen bei touristisch relevanten Standorten auf der Moststraße und in der Eisenstraße zum Ziel gesetzt.

