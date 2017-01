Außenringautobahn war nach Unfall gesperrt

Ein Verkehrsunfall auf der Wiener Außenringautobahn (A21) im Bezirk Baden hat am Donnerstagnachmittag eine Sperre der Richtungsfahrbahn Wien notwendig gemacht. Ein Lenker hatte sich mit seinem Auto überschlagen.

Der Lenker hatte kurz nach der Anschlussstelle Mayerling in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto geriet auf eine steile Böschung rechts neben der Straße, überschlug sich und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Dort blieb der schwerbeschädigte Pkw auf der ersten Spur stehen.

Freiwillige Feuerwehr Alland

Weil nachkommende Verkehrsteilnehmer meldeten, dass der Lenker eingeklemmt sei, wurde ein Notarzthubschrauber alarmiert. Für die Landung des Helikopters wurde die Fahrbahn Richtung Wien gesperrt. Der Lenker befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr Alland zwar im Auto, war aber nicht einklemmt, hieß es in der Aussendung des Bezirkskommandos. Er wurde von Rettung und Notarzt erstversorgt und mit einem Rettungsfahrzeug in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr beseitigte das Wrack mittels Ladekran von der Autobahn. Während der Arbeiten wurde der Verkehr nach Wien zwischen Mayerling und Heiligenkreuz über die Landesstraße umgeleitet.

BFK BADEN / Stefan Schneider

Unfallauto landete auf Gleisen

Nach einem Ausweichmanöver ist am Donnerstag ein Pkw auf den Gleisen der Badner Bahn direkt an der Haltestelle Pfaffstätten (Bezirk Baden) gelandet. Die Feuerwehr barg das beschädigte Auto mittels Seilwinde. Die Gleise Richtung Baden waren währenddessen gesperrt, der Zugsverkehr wurde in dem Bereich eingleisig geführt. Der Lenker und sein Sohn wurden nicht verletzt, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Baden.