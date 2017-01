Schnelles Internet: ein Anbieter für vier Regionen

In vier Pilotregionen, im Waldviertel rund um Gmünd, im Thayaland, im Triestingtal und im Ybbstal, verlegt das Land Niederösterreich Glasfaser-Kabel für schnelles Internet. Erstmals gibt es nun einen Anbieter, der alle Regionen bedient.

Bisher gab es in den vier Regionen verschiedene, einzelne Anbieter. Mit der Schwechater Firma TeleTronic traf nun erstmals ein Anbieter mit allen vier Pilotregionen Vereinbarungen. Angeboten wird das schnelle Intenet überall, wo es von mindestens 40 Prozent der Haushalte Voranmeldungen gibt. In der Pilotregion rund um Gmünd ist das fächendeckend der Fall. In den anderen Regionen werden die Gemeinden an das Glasfasernetz angeschlossen, sobald sie die 40-Prozent-Grenze erreicht haben, wie etwa in Kautzen im Thayatal (Bezirk Waidhofen an der Thaya).

Bis 2030 flächendeckender Breitbandanschluss

Im Triesting- und im Ybbstal werden gerade die Voranmeldungen eingesammelt, hieß es bei TeleTronic Ende Dezember. Bis 2030 soll jeder Haushalt und damit auch jedes Unternehmen in Niederösterreich einen Breitbandanschluss über 100 Prozent Glasfaser erhalten. Folgende Faktoren waren für die Auswahl der Pilotgebiete entscheidend:

eine Unterversorgung mit Breitband

Synergien zur Mitverlegung bei Tiefbauarbeiten möglich

eine etablierte Gemeindekooperation innerhalb der Region

eine vorhandene Anbindung an einen zentralen Internetknoten

Für die Umsetzung wurde vom Land Niederösterreich ein Sonderbudget von fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dieses Budget wird für den Anschluss von Gebäuden in ausgewählten Gebieten innerhalb jeder Region verwendet.

