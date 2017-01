Scheibbs: Dreikönigsritt seit 70 Jahren Tradition

Im Jahr 1947 veranstalteten die Brüder Hans, Alois und August Krenn den ersten Dreikönigsritt in Scheibbs. Heute, 70 Jahre später, wird diese Tradition noch immer hoch gehalten und in zweiter Generation weiter geführt.

Was am 6. Jänner 1947 begann, gehört heute jeden Dreikönigstag kurz nach Sonnenuntergang zum vertrauten Stadtbild von Scheibbs. Vor 70 Jahren hatten die drei Brüder Hans, Alois und August Krenn, die auf einem Bauernhof mit Pferden lebten, die Idee, als berittene Weise aus dem Morgenland durch ihre Heimatstadt zu ziehen und an fünf Stationen hoch zu Ross das selbstgeschriebene Hirtenlied „Mir san die drei König“ zu singen. So wird diese Tradition auch heute noch gelebt.

Beliebte Tradition im Ort An fünf Stationen stimmen die Könige ein Lied an. Hunderte Zuschauer begleiteten den Ritt bis zur mechanischen Krippe in der Stadtpfarrkirche.

1992 feierten die drei Krenn-Brüder das 45-Jahr-Jubiläum mit ihrem Königsritt, dann übernahm die nächste Generation diese Tradition. Seit 1993 reiten nun die Söhne Andreas, Klemens und Alois Krenn als Kaspar, Melchior und Balthasar von der Klosterkirche zur Pfarrkirche.

Die Vorbereitungen für den Dreikönigsritt beginnen jedes Jahr schon um die Vorweihnachtszeit und werden von der Familie Krenn, der Pfarre und dem Reitverein Scheibbs organisiert. Begleitet wird der Zug von den Bläsern Siegfried Rabl Junior und Senior, dem Sternträger und Scheibbser Kindern, die als Hirten verkleidet sind. 2015 wurde die Familie Krenn für ihren Dreikönigsritt mit dem Kulturpreis der Stadt Scheibbs ausgezeichnet.