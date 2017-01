Zwei Personen aus eiskalten Gewässern gerettet

Bei Minusgraden mussten am Samstag in Niederösterreich gleich zwei Männer aus eiskalten Gewässern gerettet werden. In Payerbach stürzte ein 67-Jähriger in einen Bach, in Waidhofen an der Ybbs ein 60-Jähriger in einen Fischteich.

Im Ortsteil Schmidsdorf in Payerbach (Bezirk Neunkirchen) herrschte zum Zeitpunkt des Unglücks eine Temperatur von minus sieben Grad Celsius. Die Polizeiinspektion Gloggnitz wurde gegen 10.40 Uhr alarmiert, da ein Mann in einem Bachbett stand und nicht mehr weiter konnte. Wegen der steilen Böschung konnte er das Bachbett offenbar nicht selbstständig verlassen, zudem soll er laut Polizei verwirrt gewesen sein. Ein Passant und die Rettung sicherten den Mann an der Unglücksstelle und leisteten erste Hilfe. Polizeibeamte konnten ihn schließlich mit einem Abschleppseil bergen, Mitglieder der Feuerwehr brachten ihn aus dem unwegsamen Gelände in Sicherheit. Der Mann wurde stark unterkühlt ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Einsatzdoku / Brunner

In Waidhofen an der Ybbs musste ein 60-jähriger Mann aus einem teilweise zugefrorenen Fischteich gerettet werden. Der Mann dürfte bei dichtem Schneefall das Gleichgewicht verloren haben. Ersthelfer liefen daraufhin zu einem benachbarten Wohnhaus und setzten von dort einen Notruf an, berichtet Feuerwehrsprecher Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Bevor zwei Feuerwehren, die Wasserrettung, das Rote Kreuz und die Polizei am Unfallort eintrafen, konnten die Helfer den Mann bereits aus dem Fischteich ziehen und zu einer Hütte bringen. Der 60-Jährige erlitt laut Feuerwehr eine leichte Unterkühlung und wurde ins Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs gebracht.