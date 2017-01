Straßendienst: Tausende Mitarbeiter im Einsatz

Wegen der anhaltenden Schneefälle im ganzen Land waren die Bediensteten des Straßendienstes Niederösterreich am Sonntagvormittag im Dauereinsatz. Die Landesstraßen wurden mit mehr als 600 Räumfahrzeugen vom Schnee befreit.

Etwa 1.200 Bedienstete des Straßendienstes Niederösterreich sowie sämtliche Räum- und Streufahrzeuge waren am Sonntagvormittag im Einsatz, das teilte die Abteilung Winterdienst und Verkehrsmanagement des Landes Niederösterreich mit. Laut einer Aussendung wurde das 14.000 Kilometer lange Landesstraßennetz mit 350 eigenen Räum- und Streufahrzeugen geräumt. Außerdem waren 300 angemietete Winterdienstfahrzeuge für den niederösterreichischen Straßendienst unterwegs.

Der Straßendienst berichtete am Sonntagvormittag von Neuschneemengen von bis zu 30 Zentimeter im Mostviertel und im Industrieviertel, etwa bei Scheibbs und Pottenstein (Bezirk Baden). Verkehrsteilnehmer wurden um besondere Vorsicht gebeten. Wegen der tiefen Temperaturen in Verbindung mit Schneefall und Windverfrachtungen sollten Geschwindigkeit und Fahrverhalten angepasst und entsprechende Abstände eingehalten werden, ersuchte der Straßendienst.

Salzlager der Straßenmeistereien ausreichend gefüllt

Laut Wetterprognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bleiben die Temperaturen auch in den kommenden Tagen winterlich. Im Niederösterreich kann es vor allem am Montag noch zeitweise schneien. Bei den 58 Straßenmeistereien in Niederösterreich ist man dafür gerüstet. Die Salzlager, darunter 65 Salzhallen und 107 Salzsilos, seien laut Straßenwinterdienst derzeit zu etwa 80 Prozent gefüllt. Das entspricht etwa 70.000 Tonnen Salz.

