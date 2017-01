Drei Verletzte bei Wohnhausbrand

Bei einem Wohnhausbrand in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) sind am Sonntag drei Personen verletzt worden. Neben der Hausbesitzerin und deren Pflegerin musste auch ein Feuerwehrmann medizinisch versorgt werden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Erdgeschoss des Hauses bereits in Vollbrand. Laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger schlugen die Flammen meterhoch aus den Fenstern. Die Einsatzkräfte konnten erst nach einem umfassenden Außenangriff in das Innere des Hauses vordringen. Zur Brandbekämpfung mussten auch mehrere Atemschutztrupps eingesetzt werden. Die Besitzerin des Hauses und deren Pflegerin schafften es, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Sie wurden allerdings verletzt.

Bei den Löscharbeiten erlitt auch ein Feuerwehrmann Verletzungen. Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die FF Wiener Neudorf rückte mit drei Tanklöschfahrzeugen, Drehleiter und schwerem Rüstfahrzeug mit 28 Mann aus. Zur Unterstützung wurden auch die FF Mödling sowie Einsatzkräfte der Feuerwehren Laxenburg, Brunn am Gebirge, Biedermannsdorf und Guntramsdorf alarmiert. Die Brandursache war zunächst unklar.

