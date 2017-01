Schwechat: Brand in Wohnsiedlung

Nach dem Brand in Wr. Neudorf (Bezirk Mödling) Sonntagnachmittag ist es wenige Stunden zu einem weiteren Wohnhausbrand in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) gekommen. Das Dach eines Hauses hatte Feuer gefangen.

Die Flammen in dem Wohnhaus in Schwechat schlugen kurz nach 22.00 aus dem Dachstuhl. Die Feuerwehr musste einen massiven Außenangriff starten, um die naheliegenden Wohnhäuser vor den Flammen zu schützen. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt, berichtete die Feuerwehr.

zurück von weiter

Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, auch die anderen Häuser in der Wohnsiedlung konnten geschützt werden. Bisher steht noch nicht fest, was das den Brand ausgelöst hat.

Link: