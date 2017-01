Xylem-Wasserpumpen stellt Produktion ein

Der Wassertechnologie-Spezialist Xylem Water Solutions Austria stellt seine Pumpenproduktion am Standort Stockerau (Bezirk Korneuburg) ein. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden zur Kündigung angemeldet.

Xylem stellt Pumpen für die Wasser- bzw. Abwasserversorgung her und erzeugt Anlagen für die Reinigung von Abwässern, etwa mittels Filtration oder Ozon-Oxidation. Die Pumpenproduktion am Standort Stockerau wird jetzt geschlossen.

„Die heute (Montag, Anm.) angekündigten Umstrukturierungsmaßnahmen am Standort von Xylem in Stockerau zielen auf eine Verbesserung der Kostenstruktur und Produktivität der gesamten Gruppe ab“, begründete das Unternehmen in einer Aussendung die Schließung.

80 Beschäftigte verlieren ihren Job

Am Standort Stockerau sind derzeit etwa 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 80 von ihnen verlieren jetzt ihre Jobs. Die verbleibenden 160 Mitarbeiter werden für Vertrieb und Kundendienst weiter beschäftigt und sollen für die Kunden in Österreich, Europa, dem Mittleren Osten, Afrika, Asien und Ozeanien sowie am amerikanischen Kontinent verantwortlich sein.

Die von der Schließung der Produktion betroffenen Mitarbeiter wurden am Montag beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung angemeldet, der Belegschaftsvertretung wurde nach Auskunft des Unternehmens ein Sozialplan angeboten.

