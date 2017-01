Trafikräuber auf Flucht im Taxi festgenommen

Aus einem Taxi heraus ist am Montag in St. Pölten ein mutmaßlicher Trafikräuber festgenommen worden. Der 23-Jährige soll zuvor eine Angestellte mit einem Messer bedroht und mehrere hundert Euro erbeutet haben.

Schauplatz des Überfalls war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich gegen 11.30 Uhr eine Trafik in St. Pölten-Spratzern. Der Täter soll eine Angestellte mit einem Messer bedroht und mehrere hundert Euro geraubt haben. Das Opfer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen leichten Schock.

Fahrgast fiel wegen Jacke auf

Im Zuge der Sofortfahndung durch das Stadtpolizeikommando St. Pölten wurde der Verdächtige in einem vorbeifahrenden Taxi wahrgenommen. Eine Streife hielt den Wagen an und unterzog Lenker und Fahrgast einer Kontrolle. Letzterer wurde in der Folge festgenommen, weil er eine Jacke bei sich hatte, die in der Personenbeschreibung des Täters erwähnt wurde.

Die Tatwaffe und ein Großteil der Beute wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich sichergestellt. Der mutmaßliche Täter wird in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.