St. Pölten: Neuer Standort für SPÖ-Zentrale

Die SPÖ Niederösterreich will ihre Parteizentrale vom St. Pöltner Stadtrand in ein Gebäude am Europaplatz übersiedeln. Damit sollen künftig alle Organisationen der Landespartei an einem einzigen Standort gebündelt werden.

Auf drei Stockwerken will die SPÖ Niederösterreich das Gebäude am St. Pöltner Europaplatz 5 beziehen. Dort sollen in Zukunft neben der Landesorganisation die Volkshilfe, die Naturfreunde und der Pensionistenverband untergebracht werden. Zwei weitere SPÖ-Vorfeldorganisationen, der Sozialdemokratische Gemeindevertreterverband und die Kinderfreunde, sind in dem Gebäude bereits beheimatet.

ORF/Robert Salzer

Robert Laimer, Landesgeschäftsführer der SPÖ, betont die Vorteile des geplanten Standorts: „Dieses Haus ist älter als unser Haus am Niederösterreich-Ring, es bietet aber mehr Platz und liegt sehr exponiert. Den Europaplatz frequentieren täglich 40.000 Autos, wir würden dadurch sichtbarer werden.“

Kein konkreter Zeitplan

Der Ankauf der zusätzlichen Büros am Europaplatz soll nach Angaben von Laimer erst dann erfolgen, wenn ein Käufer für die bestehende Zentrale am Niederösterreich-Ring gefunden ist. „Es handelt sich um ein ‚Zug-um-Zug-Geschäft‘. Wir müssen dieses Eigentum verkaufen, es gibt eine Reihe von Interessenten. Wenn es veräußert wird, dann können wir übersiedeln.“ Geht der Verkauf reibungslos über die Bühne, könnten die Vorfeldorganisationen und die Landespartei im Lauf des Jahres 2017 übersiedeln.

