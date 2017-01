Regionalzug in Purgstall entgleist

Am Dienstag ist ein Regionalzug der ÖBB kurz vor dem Bahnhof Purgstall (Bezirk Scheibbs) entgleist. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die Strecke der Erlauftalbahn dürfte aber bis Mittwochabend gesperrt bleiben.

Der Zug war auf der Erlauftalbahn-Strecke von Scheibbs nach Pöchlarn (Bezirk Melk) unterwegs, als er nach Auskunft der ÖBB kurz vor 12.30 Uhr auf einer Weiche entgleiste. Der erste Wagen sprang komplett, der zweite Wagen teilweise aus den Schienen.

In den beiden Waggons des Regionalzugs befanden sich 20 Fahrgäste, es gab keine Verletzten, teilte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf APA-Anfrage mit. Der Zug sei demnach relativ langsam unterwegs gewesen. Die Passagiere konnten laut Seif selbstständig aussteigen.

Schienenersatzverkehr bis Mittwochabend

Zwischen Wieselburg (Bezirk Scheibbs) und Scheibbs wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, Reisende mussten mit Verspätungen rechnen. Wie die ÖBB am Dienstagabend mitteilten, dürfte die Strecke der Erlauftalbahn auch am Mittwoch gesperrt bleiben. Erst am Donnerstag zu Betriebsbeginn soll der Verkehr auf der Strecke wieder aufgenommen werden. Die Garnitur wurde am Dienstag mit einem Hilfszug wieder in die Schienen gehoben, er befand sich am Abend nicht mehr am Unfallort. Die Unfallursache wird ermittelt.