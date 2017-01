Meixner: Erster Schritt zum Race Across America

Im Juni wird Alexandra Meixner aus St. Martin bei Weitra (Bezirk Gmünd) als erste Österreicherin beim härtesten Radrennen der Welt, dem Race Across America (RAAM), starten. Jetzt hat sie sich einem 24-stündigen Leistungstest unterzogen.

Diesen Test absolvierte Alexandra Meixner am Institut für Sportwissenschaft an der Universität Wien, Testleiter waren Rochus Pokan und der Sportmediziner Helmuth Ocenasek. Ocenasek betreute neben dem LASK Linz und den Black Wings Linz auch heimische Radsportgrößen wie Wolfgang Fasching und Christoph Strasser.

Walter Wegschaider

Mit diesem Test beginnt auch für die Athletin die intensive Phase vor dem Wettkampf im Juni, jetzt „heißt es noch einmal Gas geben und das Ziel RAAM zu fokussieren. Dieser Test kommt dem Startschuss für das Unternehmen Race Across America gleich“, so die euphorische Sportlerin.

700 Kilometer auf dem Ergometer in 24 Stunden

Beim 24-Stunden-Test spulte Meixner am Ergometer circa 700 Kilometer ab. Stündlich wurden Laktat und Blutdruck gemessen, ein Herzultraschall gemacht, mittels Atemmaske das Lungenvolumen gemessen und aufgezeichnet und Gewichtsveränderungen festgehalten.

„Das Ziel war es, noch genauere Daten über Leistungsfähigkeit und Veränderungen im Körper zu messen und zu dokumentieren, um richtig darauf reagieren zu können“, sagt Helmuth Ocenasek. „Gerade bei einem so intensiven Vorhaben wie dem Race Across America ist eine gute Vorbereitung immens wichtig, ich kann aber jetzt schon sagen, dass Xandi hervorragende Werte hat“, so der Sportmediziner.

Vorbereitungsphase kann nun optimiert werden

Stefan Schrenk, der Teamleiter von Alexandra Meixner, zog nach 24 Stunden zufrieden Bilanz: „Alexandra ist absolut geeignet, um beim Rennen dabei zu sein. Die Leistung wurde relativ konstant gehalten.“ Die Schlussauswertung liegt erst in zwei Wochen vor, „aber die Erkenntnisse sind wertvoll, auch für die Wissenschaft, da Alexandra die erste Frau in Österreich ist, die so einen Test absolviert hat“, so Schrenk.

Walter Wegschaider

Das detaillierte Testergebnis wird hauptsächlich der Rennplanung dienen, was Tempo und Pausen betrifft. „Mit den konkreten Daten kann Alexandra die Vorbereitungsphase außerdem noch optimieren, vor allem in den Bereichen Training, Ernährung und Renntaktik“, so Teamleiter Schrenk.

