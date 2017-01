Der ORF Niederösterreich auf WhatsApp

Wir schicken Ihnen die wichtigsten Nachrichten und Informationen aus Niederösterreich direkt aufs Smartphone. Zweimal pro Tag gibt es einen Nachrichtenüberblick und sie bekommen die Sendung „NÖ heute kompakt“.

Mit dem neuen WhatsApp-Service des ORF Niederösterreich werden sie auf Ihrem Smartphone zweimal täglich mit den wichtigsten Berichten und Ereignissen aus Niederösterreich informiert, egal wo Sie unterwegs sind. Der erste Nachrichtenüberblick mit den wichtigsten und spannendsten Meldungen wird in der Früh verschickt, ein weiterer am Abend. Zudem bekommen Sie am Nachmittag die neue Sendung „Niederösterreich heute kompakt“, mit den aktuellen Informationen und Bildern aus Niederösterreich.

ORF NÖ

Die einfache Anmeldung:

1. Tragen Sie einfach Ihre Handynummer im Feld unten ein und klicken Sie auf „hinzufügen“.

2. Sie bekommen eine SMS mit unserer Handynummer. Diese fügen Sie als Kontakt auf Ihrem Smartphone hinzu.

3. Dann schicken Sie uns eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text „ORF NÖ“. Damit sind die Benachrichtigungen aktiviert und Sie haben sich kostenlos für das WhatsApp-Service des ORF Niederösterreich angemeldet.

Stornierung:

Sie können den WhatsApp-Kanal des ORF Niederösterreich jederzeit kostenlos wieder abbestellen. Schicken Sie uns dazu einfach eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text „Stopp“.

Link: