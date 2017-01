Innovation: Reißverschluss einhändig schließen

Nino aus Wr. Neustadt hatte mit fünf Jahren einen Schlaganfall, seitdem ist seine rechte Körperhälfte gelähmt. Durch eine Reißverschluss-Schließhilfe - eine Erfindung seiner Mutter - kann er aber seine Winterjacke ohne fremde Hilfe zumachen.

„Dieser Clip wird an der Jacke und an einem Hosenbein befestigt, damit eine Spannung entsteht - eben die Spannung, die sonst die zweite Hand übernehmen würde, zum Einfädeln des Zipps. Dann wird einfach der Schlitten eingefädelt, hochgezogen und der Clip wird wieder an der Jacke befestigt“, erzählt Edeltraud Feiler aus Wr. Neustadt. Nächtelang hatte sie oft Entwürfe gezeichnet und immer wieder neue Prototypen gebastelt.

Hilfe für Menschen mit körperlichen Einschränkungen

Feiler gibt mit ihrer Erfindung ihrem Sohn Nino ein Stück Selbstständigkeit. Ihre Idee machte sie zudem zur Jungunternehmerin: „Es ist schön, dass aus einem Negativereignis doch etwas Positives entstanden ist. Denn eigentlich war die Krankheit meines Sohnes die Ursache, dass ich mich damit beschäftigt und auseinandergesetzt habe.“

ORF

Der Clip soll nicht nur Nino zugute kommen, man kann ihn im Internet bestellen oder auch in einzelnen Orthopädie-Fachgeschäften kaufen. Feiler wünscht sich, dass ihre Erfindung künftig auch in Rehakliniken und bei Ergotherapeuten zum Einsatz kommt.

Die Bestandteile der Reißverschluss-Schließhilfe werden in Deutschland und im Waldviertel hergestellt, zusammengenäht werden sie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen im Arbeitstrainingszentrum Süd in Wr. Neustadt. Feiler ließ sich ihre Erfindung beim Patentamt als Gebrauchsmuster für einen Zeitraum von zehn Jahren schützen.

