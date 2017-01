Donau-Auen bei Korneuburg weiter gesperrt

Die Donau-Auen bei Korneuburg bleiben noch für mindestens zwei Monate gesperrt. Zahlreiche Eschen im Wald sind von einem Pilz befallen, die Bäume können jederzeit umstürzen. Schlägerungsarbeiten sind weiterhin im Gange.

Etwa die Hälfte der Eschen im Auwald sind von dem bis dato unbekannten Pilz befallen. Derzeit wird hauptsächlich am Wegesrand geschlägert, berichtet der Forstbetrieb des Stifts Klosterneuburg, dem der überwiegende Teil des Waldes gehört.

Darüber hinaus wird kontrolliert, ob sich der Pilz auch auf den Bestand im Inneren des Waldes ausbereitet. In diesem Fall müsste dort weiter geschlägert werden, sagt der Leiter des Forstbetriebs im Stift Klosterneuburg, Hubertus Kimmel. Bis der Wald wieder für Spaziergänger freigegeben werden kann, soll es noch mindestens zwei Monate dauern.

Pilzresistente Bäume werden gesucht

Unterdessen geht die Suche nach Bäumen, die gegen den Pilz resistent sind, weiter. Das Projekt „Esche in Not“ ist in dieser Form einzigartig, berichtet Projektleiter Thomas Geburek. Österreichweit würden dabei resistente Bäume gesucht, genau getestet und dann vermehrt, um den Bestand des zweithäufigsten Laubbaumes in Österreichs Wäldern, der Esche, langfristig zu sichern.

Link: