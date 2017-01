Erkrankter Pilot: Notlandung in Schwechat

Wegen eines medizinischen Notfalls musste am Dienstag am Flughafen Schwechat eine Cargo-Maschine zwischenlanden. Wie das Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“ berichtete, ging es dem Piloten schlecht.

Das Fracht-Flugzeug war in Luxemburg gestartet und sollte zum Flughafen Al Maktoum in Dubai fliegen. An Bord befanden sich der Kapitän und der Erste Offizier. Nach kurzer Zeit klagte der Kapitän über Übelkeit. Nachdem sich sein Zustand schnell verschlechterte, entschloss sich der zweite Pilot, Schwechat anzufliegen und gab der Flugsicherung Bescheid.

Pilot wurde im Krankenhaus behandelt

Am Flughafen in Schwechat wurde gleichzeitig ein Notarzt angefordert. Nach einer sicheren Landung wurde der kranke Pilot der Cargolux Boeing 747-8F medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, berichtete „Austrian Wings“. Mit einer Verspätung von neun Stunden setzte der Jumbo seinen Flug nach Dubai mit einer neuen Crew fort.

