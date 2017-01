Mit Kind und Kinderwagen auf Diebestour

In Baden wurde ein Dieb festgenommen. Der Mann war mit seinem dreijährigen Sohn in einem Drogeriemarkt. Im Kinderwagen lag eine präparierte Tasche, in der er Beute an der Diebstahlsicherung vorbei bringen wollte.

Eine Mitarbeiterin des Geschäfts in der Pfarrgasse hatte am Mittwochabend Anzeige erstattet, den Alarm ausgelöst und die Eingangstür versperrt, damit der Mann das Geschäft nicht verlassen konnte. Der in Baden wohnhafte georgische Staatsbürger steht laut Polizeiangaben zudem im Verdacht, am 2. Jänner in einem Drogeriemarkt in der Breyerstraße Kosmetikprodukte und Rasierklingen im Wert von 1.500 Euro gestohlen zu haben.

Aufgrund eines Haftbefehls wurde der einschlägig vorbestrafte Mann ins Gefangenenhaus Wr. Neustadt eingeliefert. Am Tag nach der Festnahme wurde die Stadtpolizei vom Landeskriminalamt Niederösterreich verständigt, dass der 38-Jährige aufgrund von DNA-Spuren im Verdacht steht, im November einen Einbruch in Baden verübt zu haben.