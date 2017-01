Bankraub fehlgeschlagen: Ohne Beute verhaftet

Ein unbewaffneter Mann wollte am Donnerstag eine Bank in Amstetten überfallen. Er musste aber ohne Beute flüchten, und wurde nur kurze Zeit später von der Polizei gefasst. Der Mann sitzt in St. Pölten in Haft.

Der 47-jährige Mann stürmte unmaskiert und ohne Waffe kurz nach 16.00 Uhr in die Bank in Amstetten. Mit den Worten „Überfall, Geld her“ forderte er von einem Angestellten Bargeld, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag berichtete.

Filialleiter stellte sich Bankräuber in den Weg

Da der Bankangestellte die Aufforderung ignorierte, ging der 47-Jährige zum Schalter und wollte in die Kassenlade greifen. Der Filialleiter stellte sich dem Täter jedoch in den Weg und ließ den Bankräuber nicht vorbei. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, sich vorbeizudrängen, verließ der Täter schließlich ohne Beute die Bank.

Ein zweiter Angestellter alarmierte unterdessen die Polizei. Die Beamten konnten den Täter nur wenige Minuten später in der Nähe der Bank festnehmen. Er zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.