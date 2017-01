Auto im Fischteich: Leiche wird geborgen

In einem Teich in Hollenburg in der Gemeinde Krems hat ein Fischer am Wochenende ein versunkenes Auto mit einer Leiche im Wageninneren entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Krems hat die Ermittlungen übernommen.

Mit einer Unterwasserkamera kontrollierte der Fischer am vergangenen Samstag den Fischbestand im Teich. Als er sich wenig später, daheim am Computer, die Aufnahmen ansah, fielen ihm die Umrisse eines möglicherweise versunkenen Autos auf. Um sicher zu gehen, machte er am Sonntag nochmals Aufnahmen. Dabei bestätigte sich sein Verdacht.

stamberg.at

Leichenfund gibt Rätsel auf

Seit den frühen Morgenstunden des Montages sind nun zwei Taucher im Einsatz. Der Pkw ist mittlerweile geortet worden. Gemeinsam mit der Feuerwehr bereitet man sich nun auf die Bergung vor. Im Fahrzeug befindet sich eine Leiche, das hat vor kurzem das Bundeskriminalamt bestätigt.

Seit wann das Auto und die Leiche am Boden des Teiches liegen und wie es dazu gekommen ist, ist bislang noch ungeklärt. Laut Polizei könnte es sich aber um einen Fall aus dem Jahr 2004 handeln, als ein Mann nach einem Fest plötzlich verschwunden ist. Die Suchaktion ist damals ohne Erfolg abgebrochen worden.