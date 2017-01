Steirischer Orden für drei Landeshauptleute

Einen der höchsten steirischen Orden haben am Montag die Landeshauptleute aus Niederösterreich, Erwin Pröll (ÖVP), aus Wien, Michael Häupl (SPÖ), und aus Oberösterreich, Josef Pühringer (ÖVP), erhalten.

Das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern, die zweithöchste Auszeichnung, die der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer verleihen kann, überreichte er am Montag in der Aula der Alten Universität in Graz seinen drei Landeshauptmannkollegen.

APA/Erwin Scheriau

Die drei hätten sich in den letzten Jahren für die Steiermark besonders eingesetzt, so Schützenhöfer in seiner Laudatio. Michael Häupl etwa habe sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass er den Steiermark-Frühling in Wien ermöglicht habe, und Josef Pühringer sei mitverantwortlich für den Ausbau des Bosrucktunnels, der für die steirische Wirtschaft enorme Bedeutung hätte.

An Erwin Pröll schätze er, dass er mit ihm reden könne und „es geht nichts raus“. Ausgezeichnet werde Pröll, weil er sich zum Beispiel in Brüssel für die Beibehaltung der Regionen eingesetzt habe und die Mariazeller-Bahn, die für den steirischen Wallfahrtsort wichtig ist, erhalten habe.

Landeshauptmann Pröll sagte in seinen Dankesworten, dass sich alle vier amtierenden und anwesenden Landeshauptleute gut verstehen und kommunizieren würden, „trotz anderer ideologischer Plattformen“. Diese sei kein Hindernis für persönliche Freundschaft gewesen und es wäre schön, wenn dieses Beispiel „auf breiterer Ebene Schule macht“. Pröll meinte außerdem, dass neben ihm selbst auch Schützenhöfer und Häupl in Niederösterreich geboren wurden: „Wen wundert’s, dass sie so gute Landeshauptleute sind.“